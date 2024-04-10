«Мобилизовать несостоятельных вместо того, чтобы проверить забронированных Минэкономики, Минкультом и Минобороны» – Юлия Яцик раскритиковала финальную версию законопроекта о мобилизации

«Мобилизировать несостоятельных вместо того, чтобы потрясти забронированных Минэкономики, Минкультом, Минобороны сомнительных «критически важных» уклонистов или проверить ГБР, БЭБ и прокуратуры» - народный депутат от «Слуги народа» Юлия Яцик критически высказалась о законопроекте про мобилизацию.

После того, как Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности подготовил финальную версию законопроекта об усилении мобилизации 10449, ряд народных депутатов достаточно критически высказался по поводу окончательного текста, в частности, на фоне сообщений о забронированных работниках в сфере культуры, а также отсутствии ясности относительно результатов аудита ВСУ. Напомним, ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проводит аудит Сил обороны, по результатам которого будет определен «внутренний резерв» украинской армии. По словам Арахамии, есть подразделения, которые ни разу не были вообще на фронте: «Армия 900 тысяч, 300 тысяч условно без ротаций воюют. А где тогда 600 тысяч?». Он подчеркнул, что уже в начале проверки Сырский нашел большое количество военнослужащих, которые могут участвовать непосредственно в боевых действиях. «Условно уже найдено 8 тысяч человек, которые просто прикомандированы в Генеральный Штаб и не воевали», – добавил Арахамия.

Глава подкомитета Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, народный депутат от «Слуги народа» Юлия Яцик в своем сообщении Facebook заявила, что «законопроект об усилении мобилизации — это мыльный шар».

«Как бы ни пытались его крутить под солнечными лучами, чтобы отблескивал ярче, эта радуга искусственная – она не выживет в бурном настоящем.

Я не верю, что этот законопроект заработает!

Показать очередную нерабочую бумажку международникам, чтобы мотивировать оказать финансовую помощь? Ну, ок, разок пролезет.

А что дальше?

Потратить помощь и ждать новой, отбиваясь от упреков мероприятия о «непрозрачности использования средств» обвинениями в их игре в пользу врага? (Вместо самоочищения, для некоторых власть имущих война – индульгенция для коррупции)

Создать условия для увеличения стоимости откоса от мобилизации в ТЦК и ВЛК? Дать возможность военкомам купить еще по одному домику в солнечной Испании? (но уже обученным, по тихому и без деклараций)

Нет, еще лучше — создать карательный отряд им. ТЦК», который на заказ будет вручать повестки неугодным и отправлять в самый ад тех, кто делает нервы чиновникам?

Мобилизовать несостоятельных вместо того, чтобы потрясти забронированных Минэкономики, Минкультом, Минобороной достаточно сомнительных «критически важных» уклонистов или проверить ГБР, БЭБ, прокуратуры и другие правоохранительные органы на наличие личного состава, «подготовленного и мотивированного» для участия в боевых действиях?

Терроризировать лиц с инвалидностью правом на получение посторонней помощи? (правда, говорят, изобрели рабочий вариант для всех трех групп, но это не точно — по состоянию на 6 утра, сводной таблицы поправок нет)

Спровоцировать шквал судебных тяжб и, как следствие, дел в ЕСПЧ о нарушении конституционных прав и свобод человека (которые, кстати, не могут быть ограничены даже во время введения военного положения)?

Убрать единственную наживку для военных, с помощью которой заручились их поддержкой этого законопроекта? Я о призрачной возможности демобилизации через 36 месяцев службы именно по решению ставки (даже звучало как-то нереалистично)?» - написала Юлия Яцик.

По ее словам, также уменьшены мотивационные выплаты, которые предлагалось предоставить тем, кто уже служит. «И здесь неприятность - вместо сотки - семьдесят, вместо тридцати – десять» - отметила она.

Следует отметить, что такое уменьшение также подтвердила член Комитета, народный депутат Ирина Фриз.

«Кроме этого были упразднены предварительно одобренные мотивационные нормы, а именно:

- единовременная доплата в размере 70 т.грн. военнослужащим, находящимся на «нуле» – эту норму исключили;

- ежемесячно выплачивается вознаграждение за особенности прохождения службы в размере 10 000 грн.;

– фиксированную плату за уничтоженную технику» – заметила Фриз.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, народный депутат Марьяна Безуглая объяснила, как будет регулироваться вопрос отсрочки от мобилизации.

Автор: Наталья Мамченко

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