Мы пересматриваем численность определенных частей, не участвующих в боевых действиях, на основании аудита – Александр Сырский

Этот аудит позволил высвободить тысячи военнослужащих и направить их в боевые части.

В ВСУ проводится аудит, на основании которого пересматривается численность определенных частей, не участвующих в боевых действиях. Об этом отметил Главнокомандующий Вооруженными Силами Александр Сырский в интервью Укринформу.

«Пока мы пересматриваем численность определенных частей, которые не участвуют в боевых действиях, на основании аудита их деятельности. Это позволило нам высвободить тысячи военнослужащих и направить их в боевые части.

Но и при этом необходимо воздерживаться от крайностей. Во всех армиях мира есть личный состав, не участвующий в боевых действиях, но обеспечивающий боевые подразделения. Это не менее важная часть работы. Та война, которую мы вынуждены вести против русских захватчиков, – это война на истощение, война логистики. Значение эффективности тыловых подразделений нельзя недооценивать. Речь идет о системе обеспечения войск продовольствием и боеприпасами, о ремонтных подразделениях, о медицинских учреждениях и многом другом. Эти люди вносят свой вклад в эффективность боевых действий», отметил он.

Также, по его словам, после пересмотра внутренних ресурсов и уточнения боевого состава Вооруженных Сил цифра в 500 тысяч человек, ранее озвучивавшаяся как потребность в мобилизованных, была существенно уменьшена.

«После пересмотра наших внутренних ресурсов и уточнения боевого состава Вооруженных сил, эта цифра была существенно уменьшена. Мы ожидаем, что у нас будет достаточно людей, способных защищать Родину. Речь идет не только о мобилизованных, но и о добровольцах», - отметил Сырский.

«Надо учитывать, что люди – не работы. Они истощаются физически и психологически, особенно в условиях боевых действий. Например, те люди, которые пришли в ТЦК в феврале 2022 года, нуждаются в отдыхе и лечении. Достаточно вспомнить, что боевая 110 бригада была задействована на Авдеевском направлении с начала полномасштабного вторжения. Им нужно восстановиться и отдохнуть, и это объективная необходимость. И таких частей немало» – подчеркнул он.

Отдельно Главнокомандующий подчеркнул, что те граждане, которые приходят в армию после мобилизации, не попадают сразу на фронт. «За очень специальными исключениями, например, когда у человека уже есть боевой опыт, подавляющее большинство этих лиц прибывают в учебные воинские части и центры. Количество людей, проходящих такое обучение, на февраль текущего года составило 84 процента от общего количества мобилизованных. Только после такого обучения их могут направлять на доукомплектование воинских частей для восстановления боеспособности», - подчеркнул Александр Сырский.

Напомним, ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проводит аудит Сил обороны, по результатам которого будет определен «внутренний резерв» украинской армии. По словам Арахамии, есть подразделения, которые ни разу не были вообще на фронте: «Армия 900 тысяч, 300 тысяч условно без ротаций воюют. А где тогда 600 тысяч?». Он подчеркнул, что уже в начале проверки Сырский нашел большое количество военнослужащих, которые могут участвовать непосредственно в боевых действиях. «Условно уже найдено 8 тысяч человек, которые просто прикомандированы в Генеральный Штаб и не воевали», – добавил Арахамия.

Автор: Наталья Мамченко

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