В Минобороны разъяснили, что такое система DELTA

В ведомстве отмечают, что систему разработали по стандартам НАТО и при необходимости Украина может обмениваться данными с партнерами в режиме реального времени.

В Министерстве обороны Украины рассказали, что предполагает система DELTA и как она задает тренды для стран НАТО.

Да, DELTA – это экосистема военных продуктов, которая ежедневно помогает уничтожать вражеские объекты. В нее входят мобильное приложение, военный мессенджер, безопасный стриминг с поля боя, цифровая карта, средства планирования и интеграции с другими системами.

Благодаря этой разработке Центра инноваций Минобороны военные планируют операции и боевые задачи, обмениваются информацией о размещении сил противника в защищенном пространстве.

Систему разработали по стандартам НАТО. При необходимости Украина уже может обмениваться данными с партнерами в режиме реального времени, отмечают в Минобороны.

Поскольку Украина первая в мире столь активно воюет беспилотниками, Минобороны работает над интеграцией разных типов дронов в DELTA.

Это поможет разумно планировать применение беспилотников – например, какие из них лучше использовать для поражения определенных целей, объясняют там.

Источник фото: Минобороны

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