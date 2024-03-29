У Міноборони роз'яснили, що таке система DELTA

У відомстві наголошують, що систему розробили за стандартами НАТО і за потреби Україна може обмінюватись даними з партнерами в режимі реального часу.

У Міністерстві оборони України розповіли, що передбачає собою система DELTA і як вона задає тренди для країн НАТО.

Так, DELTA – це екосистема військових продуктів, яка щодня допомагає знищувати ворожі обʼєкти. До неї входять мобільний застосунок, військовий месенджер, безпечний стрімінг з поля бою, цифрова мапа, засоби планування роботи та інтеграції з іншими системами.

Завдяки цій розробці Центру інновацій Міноборони військові планують операції та бойові завдання, обмінюються інформацією щодо розміщення сил ворога у захищеному просторі.

Систему розробили за стандартами НАТО. За потреби Україна вже може обмінюватись даними з партнерами в режимі реального часу, зазначають у Міноборони.

Оскільки Україна перша в світі настільки активно воює безпілотниками, Міноборони працює над інтеграцією різних типів дронів до DELTA.

Це допоможе розумно планувати застосування безпілотників – наприклад, які з них краще застосовувати для ураження певних цілей, пояснюють там.

Джерело фото: Міноборони

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