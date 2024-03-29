75% держслужбовців в Україні – жінки

При цьому жінок-держслужбовців вищої ланки – 67 осіб, чоловіків - 146 осіб.

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Фактична кількість працюючих державних службовців в Україні – 159,9 тисяч. З них 75% - жінки, 25% - чоловіки. Про це свідчать дані Плану для реалізації програми Ukraine Facility, який оприлюднило Міністерство економіки.

При цьому жінок-держслужбовців вищої ланки – 67 осіб, чоловіків - 146 осіб. Нагадаємо, що категорія «А» (вищий корпус державної служби) – це посади:

Керівника Апарату Верховної Ради України та його заступників;

керівника апарату (секретаріату) постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України;

Державного секретаря Кабінету Міністрів та його заступників, державних секретарів міністерств;

керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів, та їх заступників;

керівників апаратів Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів та їх заступників, керівників секретаріатів Вищої ради правосуддя, ВККС та їх заступників, Голови ДСА та його заступників;

керівників державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, та їх заступників.

З огляду на постійні кадрові проблеми та недоліки в системі оплати праці на державній службі, 19% посад на державній службі залишаються вакантними.

Наприкінці 2023 року частка вакантних посад становила 23% для вищого керівництва, 16% для керівників середньої ланки та майже 20% для спеціалістів на державній службі.

Зі 159,9 тисяч фактично працюючих чиновників станом на кінець четвертого кварталу 2023 року розподіл за категоріями наступний:

категорії А – 213 осіб

категорії Б – 40 737 осіб

категорії В – 118 954 осіб.

Фактична кількість працюючих державних службовців-жінок становила 119 808 осіб (75%), у тому числі за категоріями посад:

категорії А – 67 осіб (31%)

категорії Б – 27 021 осіб (66%)

категорії В – 92 720 осіб (78%).

Фактична кількість працюючих державних службовців-чоловіків становила 40 096 осіб (25%), у тому числі за категоріями посад:

категорії А – 146 осіб (69%)

категорії Б – 13 716 осіб (34%)

категорії В – 26 234 осіб (22%).

За віковими групами спостерігався наступний розподіл фактично працюючих державних службовців-жінок:

- до 35 років (включно) – 23 942 осіб (20%), з них категорії "А" – 9 осіб, категорії "Б" – 2 522 осіб, категорії "В" – 21 411 осіб;

- 36-60 років – 90 607 осіб (75%), з них категорії "А" – 56 осіб, категорії "Б" – 22 893 осіб, категорії "В" – 67 658 осіб;

- 61-64 років – 4 836 осіб (4%), з них категорії "А" – 2 особи, категорії "Б" – 1 458 осіб, категорії "В" – 3 376 осіб;

- 65-70 років – 423 особи (до 1%), з них категорії "А" – 0 осіб, категорії "Б" – 148 осіб, категорії "В" – 275 осіб.

За віковими групами спостерігався наступний розподіл фактично працюючих державних службовців-чоловіків:

- до 35 років (включно) – 9 707 осіб (24%), з них категорії "А" – 16 осіб, категорії "Б" – 1 934 осіб, категорії "В" – 7 757 осіб;

- 36-60 років – 27 587 осіб (69%), з них категорії "А" – 118 осіб, категорії "Б" – 10 811 осіб, категорії "В" – 16 658 осіб;

- 61-64 років – 2 264 осіб (6%), з них категорії "А" – 5 осіб, категорії "Б" – 779 осіб, категорії "В" – 1 480 осіб;

- 65-70 років – 538 осіб (1%), з них категорії "А" – 7 осіб, категорії "Б" – 192 особи, категорії "В" –339 осіб.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», План Ukraine Facility передбачає впровадження оплати праці на основі класифікації посад за функціональним спрямуванням, чітке розділення заробітної плати на фіксовану, або гарантовану, частину (не менше 70%) і варіативну частину (не більше 30%), зниження надбавки за вислугу років з 50% до 30%.

Автор: Наталя Мамченко

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