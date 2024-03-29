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Чи потрібно Україні мобілізувати ще 500 000 людей: відповідь Сирського

11:16, 29 березня 2024
Олександр Сирський зазначив, що після перегляду внутрішніх ресурсів цифра щодо мобілізації в 500 000 людей суттєво зменшилася.
Чи потрібно Україні мобілізувати ще 500 000 людей: відповідь Сирського
Фото: ukrinform.com
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Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що вже немає потреби у мобілізації 500 тисяч людей. Про це він сказав в інтерв’ю «Укрінформу».

«Ми очікуємо, що у нас буде достатньо людей, здатних захищати Батьківщину. Йдеться не лише про мобілізованих, але й про добровольців. Треба зважати на те, що люди – не роботи. Вони виснажуються, фізично й психологічно, особливо в умовах бойових дій», – повідомив він.

Сирський зазначив, що зараз триває перегляд чисельності певних частин, які не беруть участь у бойових діях на підставі аудиту їхньої діяльності – це дозволило звільнити тисячі військовослужбовців та направити їх до бойових частин.

«Але й при цьому необхідно утримуватися від крайнощів. У всіх арміях світу є особовий склад, який не бере участі у бойових діях, але забезпечує бойові підрозділи. Це не менш важлива частина роботи. Та війна, яку ми вимушені вести проти російських загарбників, – це війна на виснаження, війна логістики. Тож значення ефективності тилових підрозділів не можна недооцінювати. Йдеться про систему забезпечення військ продовольством і боєприпасами, про ремонтні підрозділи, про медичні заклади та про багато іншого. Ці люди роблять свій внесок у ефективність бойових дій», – зазначив Головнокомандувач.

Він також нагадав, що мобілізовані не одразу потрапляють на фронт (за винятком осіб із бойовим досвідом) – вони прибувають до навчальних військових частин та центрів. «Кількість людей, які проходять таке навчання, на лютий поточного року становила 84 відсотки від загальної кількості мобілізованих. Лише після такого навчання їх можуть спрямовувати на доукомплектування військових частин для відновлення їхньої боєздатності», – сказав Сирський.

Раніше Міністерство оборони вирішило випустити роз’яснення стосовно того, з якого віку чоловіку підлягатимуть мобілізації на фоні чуток, що будуть мобілізувати 18-річних хлопців.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Комітет з нацбезпеки розглянув правки до законопроекту про мобілізацію щодо звільнення з військової служби.

Додамо, The Economist вважає, що Україна повинна терміново мобілізувати більше людей у військо.

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