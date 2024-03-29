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Кияни просять зберегти радянські монументи Другої світової від демонтажу

12:45, 29 березня 2024
Кияни в петиції закликають зберегти ансамбль меморіального комплексу Музею історії України у Другій світовій війні з усіма монументальними композиціями.
Кияни просять зберегти радянські монументи Другої світової від демонтажу
Джерело фото: hromadske.ua
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Національний музей історії України у Другій світовій війні, що розташований поблизу «Батьківщини-матері» у Києві, оголосив про плани демонтажу «усіх пам'ятників та елементів радянської пропаганди» на своєму майданчику.

В установі зауважили, що заміна радянської символіки на щиті «Батьківщини-матері» була лише першим кроком у реновації меморіального комплексу. Планується побудувати стаціонарну експозицію, яка розповість про століття збройної боротьби українців за свободу й незалежність.

Проте 26 березня на сайті Кабінету Міністрів з'явилася петиція, в якій люди закликають зберегти ансамбль меморіального комплексу Музею Другої світової війни з усіма монументальними композиціями. Станом на ранок 29 березня петиція набрала понад 2000 підписів.

У петиції зазначено, що демонтаж комплексу може порушити його цілісність, а також втратити цінні мистецькі твори Василя Бородая та Віктора Єлізарова. Також акцентується на тому, що меморіальний комплекс є об'єктом культурної спадщини.

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