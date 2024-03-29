Киевляне просят сохранить советские монументы Второй мировой от демонтажа

Киевляне в петиции призывают сохранить ансамбль мемориального комплекса Музея истории Украины во Второй мировой войне со всеми монументальными композициями.

Источник фото: hromadske.ua

Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, расположенный вблизи "Родины-матери" в Киеве, объявил о планах демонтажа "всех памятников и элементов советской пропаганды" на своей площадке.

В учреждении отметили, что замена советской символики на щите "Родины-матери" была лишь первым шагом в реновации мемориального комплекса. Планируется построить стационарную экспозицию, которая расскажет о веке вооруженной борьбы украинцев за свободу и независимость.

Однако 26 марта на сайте Кабинета Министров появилась петиция, в которой люди призывают сохранить ансамбль мемориального комплекса Музея Второй мировой войны со всеми монументальными композициями. По состоянию на утро 29 марта петиция набрала более 2000 подписей.

В петиции указано, что демонтаж комплекса может нарушить его целостность, а также потерять ценные художественные произведения Василия Бородая и Виктора Елизарова. Также акцентируется на том, что мемориальный комплекс является объектом культурного наследия.

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