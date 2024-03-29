Пролет российской ракеты над Молдовой не подтвердили

Пограничная полиция Молдовы отвергает информацию о пролете ракеты над территорией страны.

Источник фото: slovoidilo.ua

Пограничная полиция Молдовы не подтвердила факт пролета российской ракеты над территорией страны. Согласно сообщению, сегодня в 05:40 утра патрули на КПП "Окница", "Атаки", "Косеуць" и "Сорока" услышали по меньшей мере три взрыва на территории Украины. Об этом пишет NewsMaker.

По данным полиции, украинская сторона подтвердила, что в районе города Новоднестровск, расположенного недалеко от границы с Молдовой, произошли три взрыва.

В связи с этими событиями в Пограничной полиции отметили, что относительно информации о возможном пролете российских ракет над воздушным пространством Молдовы, системы наблюдения и мониторинга не зафиксировали ни одного несанкционированного пересечения воздушного пространства страны.

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