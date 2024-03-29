Проліт російської ракети над Молдовою не підтвердили

Прикордонна поліція Молдови відкидає інформацію про проліт ракети над територією країни.

Джерело фото: slovoidilo.ua

Прикордонна поліція Молдови не підтвердила факт проліту російської ракети над територією країни. Згідно з повідомленням, сьогодні о 05:40 ранку патрулі на КПП «Окніца», «Атаки», «Косеуць» та «Сорока» почули щонайменше три вибухи на території України. Про це пише NewsMaker.

За даними поліції, українська сторона підтвердила, що в районі міста Новодністровськ, розташованого неподалік кордону з Молдовою, сталися три вибухи.

У зв'язку з цими подіями у Прикордонній поліції наголосили, що щодо інформації про можливий проліт російських ракет над повітряним простором Молдови, системи спостереження та моніторингу не зафіксували жодного несанкціонованого перетину повітряного простору країни.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.