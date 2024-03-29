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Посол Британии из-за ночной атаки рф начал страстную пятницу в укрытии

13:38, 29 марта 2024
Мартин Гаррис рассказал, что начал страстную пятницу в укрытии.
Посол Британии из-за ночной атаки рф начал страстную пятницу в укрытии
Источник фото: Martin Harris / Twitter
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Посол Британии в Украине Мартин Гаррис после очередной ночной атаки россии по Украине сообщил, что начал свою страстную пятницу в укрытии.

Об этом он написал в соцсети Х.

«Этой Пасхи россия усиливает свои подлые атаки на города и граждан Украины. Моя страстная пятница началась в укрытии», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в ночь на 29 марта враг нанес мощный ракетно-авиационный удар, применив различные типы ракет и ударные БпЛА.

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