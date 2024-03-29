В Карпатах штормит: в высокогорье советуют не выходить

Из-за тумана и облачности в горах снизилась видимость до минимума.

Источник фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост

В пятницу, 29 марта, в Карпатах разгулялся настоящий шторм, который значительно усложняет ситуацию в горах, снижая видимость до минимума. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

По состоянию на 8 утра на горе Поп Иван Черногорский наблюдается облачность и туман, что значительно ограничивает видимость. Ветер дует с юго-западного направления со скоростью 26 м/с, температура воздуха составляет -3°C.

В связи с этим соответствующие службы советуют украинцам воздержаться от выхода в высокогорье и сохранять осторожность в горных районах.

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