Сырский впервые прокомментировал отставку Залужного

Александр Сырский заявил, что у Президента Украины Владимира Зеленского были причины для замены Главнокомандующего ВСУ.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский впервые прокомментировал отставку с этого поста генерала Валерия Залужного. По его словам, у Президента Украины Владимира Зеленского были причины для замены главнокомандующего ВСУ. Об этом он сказал в интервью «Укринформу».

«У военных есть одна обязанность – мы не обсуждаем приказы, мы их выполняем. Так что если у Президента страны, верховного главнокомандующего, были причины такой замены, особенно во время активной фазы войны, - это значит, что эти причины - веские», - отметил Сырский.

Главнокомандующий добавил, что работал с Валерием Залужным с начала российского полномасштабного вторжения и даже раньше.

«Могу сказать, что все наши знания и весь опыт, приобретенный уже во время полномасштабной войны в боях с превосходящими силами противника, будут направлены на повышение эффективности наших действий и максимальное поражение ударных группировок противника», - пояснил он.

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