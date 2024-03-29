Сирський вперше прокоментував відставку Залужного

Олександр Сирський заявив, що Президент України Володимир Зеленський мав причини для заміни Головнокомандувача ЗСУ.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вперше прокоментував відставку з цієї посади генерала Валерія Залужного. За його словами, Президент України Володимир Зеленський мав причини для заміни головнокомандувача ЗСУ. Про це він сказав в інтерв'ю «Укрінформу».

«У військових є один обов’язок - ми не обговорюємо наказів, ми їх виконуємо. Тож якщо у Президента країни, верховного головнокомандувача, були причини для такої заміни, особливо під час активної фази війни, - це означає, що ці причини - вагомі», - зазначив Сирський.

Головнокомандувач додав, що працював з Валерієм Залужним з початку російського повномасштабного вторгнення та навіть раніше.

«Можу сказати, що всі наші знання і весь досвід, який був набутий вже під час повномасштабної війни у боях з переважальними силами противника, будуть спрямовані на підвищення ефективності наших дій та максимального ураження ударних угруповань противника», - пояснив він.

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