У Києві з 1 квітня зросте вартість транспортної карти

Вартість транспортної карти становитиме 75 грн.

Із понеділка, 1 квітня, вартість транспортної карти становитиме 75 грн замість 50 грн. Про це повідомляють у КМДА і зазначають, що збільшення вартості – вимушений крок через собівартість виготовлення картки. Вартість проїзду в комунальному транспорті лишається незмінною.

У комунальному підприємстві «Головний інформаційно-обчислювальний центр» Києва пояснюють, що за останні два роки суттєво змінилися ціни на собівартість самої пластикової карти з чипом, а вартість транспортної картки залишалась незмінною – 50 грн з 2019 року.

При цьому вартість проїзду в міському пасажирському транспорті лишається незмінною, вона становить:

в автобусі, трамваї, тролейбусі, метрополітені, фунікулері – 8 грн за одну поїздку;

у міській електричці – 15 грн за одну поїздку.

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