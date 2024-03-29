В Киеве с 1 апреля вырастет стоимость транспортной карты

Стоимость транспортной карты составит 75 грн.

С понедельника, 1 апреля, стоимость транспортной карты составит 75 грн. вместо 50 грн. Об этом сообщают в КГГА и отмечают, что увеличение стоимости – вынужденный шаг из-за себестоимости изготовления карты. Стоимость проезда в коммунальном транспорте остается неизменной.

В коммунальном предприятии «Главный информационно-вычислительный центр» Киева объясняют, что за последние два года существенно изменились цены на себестоимость самой пластиковой карты с чипом, а стоимость транспортной карты оставалась неизменной – 50 грн с 2019 года.

При этом стоимость проезда в городском пассажирском транспорте остается неизменной, она составляет:

в автобусе, трамвае, троллейбусе, метрополитене, фуникулере – 8 грн за одну поездку;

в городской электричке – 15 грн за одну поездку.

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