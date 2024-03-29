В Днепропетровской области повреждено здание судебного учреждения

После ракетной атаки рф поврежден фасад административного здания суда.

Источник фото: court.gov.ua

Служба судебной охраны сообщает, что 29 марта 2024 года в результате ракетной атаки поврежден фасад административного здания судебного учреждения Днепропетровской области.

Сотрудники Службы судебной охраны и работники судебных учреждений не пострадали.

Напомним, в ночь на 29 марта российские оккупанты нанесли удары по электростанциям в центральном и западном регионах Украины. Силы ПВО уничтожили 58 "шахедов" и 26 ракет.

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