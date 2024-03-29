Наводила российские авиабомбы на Сумскую область: СБУ задержала агентку фсб

Служба безопасности Украины сообщила, что задержала агентку фсб, которая готовила серию воздушных ударов по региону, в том числе с применением управляемых авиабомб. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В спецслужбе отмечают, что основными целями врага были оборонные позиции ВСУ в 5-километровой зоне вблизи государственной границы Украины.
Чтобы выполнить задание, фигурантка должна была выследить локации украинских войск, обозначить их координаты на карте и направить соответствующий отчет оккупантам. Прежде всего, она пыталась выявить опорные укрепрайоны и установить расположение подразделений Сил обороны.
Для этого российская агентка под видом рядовой гражданки обходила пограничную местность и скрыто фиксировала нужные объекты на камеру собственного телефона.
Сотрудники СБУ задокументировали преступные действия фигурантки и задержали ее «на горячем», когда она пыталась совершить новую разведывательную вылазку.
Одновременно были проведены комплексные мероприятия по обеспечению личного состава, вооружения и боеприпасов украинских войск на территории региона, отмечают в СБУ.
По данным следствия, вражеской приспешницей оказалась местная жительница, идеологическая сторонница рашизма. После начала полномасштабного вторжения россии она выражала в российских соцсетях антиукраинские нарративы.
Таким образом, она попала в поле зрения фсб и впоследствии была завербована вражеской спецслужбой.
Сначала предательница шпионила для оккупантов в приграничном районе, где она проживала. Но после его обстрела рашистами женщину вместе с ее односельчанами эвакуировали в другой населенный пункт Сумщины.
Там она оформилась как переселенка и планировала по заданию фсб в дальнейшем собирать разведданные о Силах обороны.
Во время обыска у задержанной были изъяты мобильные телефоны, которые она использовала для общения с российским куратором.
Ей уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.
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