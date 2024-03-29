Наводила российские авиабомбы на Сумскую область: СБУ задержала агентку фсб

Женщина пыталась выявить опорные укрепрайоны и установить расположение подразделений Сил обороны.

Служба безопасности Украины сообщила, что задержала агентку фсб, которая готовила серию воздушных ударов по региону, в том числе с применением управляемых авиабомб. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В спецслужбе отмечают, что основными целями врага были оборонные позиции ВСУ в 5-километровой зоне вблизи государственной границы Украины.

Чтобы выполнить задание, фигурантка должна была выследить локации украинских войск, обозначить их координаты на карте и направить соответствующий отчет оккупантам. Прежде всего, она пыталась выявить опорные укрепрайоны и установить расположение подразделений Сил обороны.

Для этого российская агентка под видом рядовой гражданки обходила пограничную местность и скрыто фиксировала нужные объекты на камеру собственного телефона.

Сотрудники СБУ задокументировали преступные действия фигурантки и задержали ее «на горячем», когда она пыталась совершить новую разведывательную вылазку.

Одновременно были проведены комплексные мероприятия по обеспечению личного состава, вооружения и боеприпасов украинских войск на территории региона, отмечают в СБУ.

По данным следствия, вражеской приспешницей оказалась местная жительница, идеологическая сторонница рашизма. После начала полномасштабного вторжения россии она выражала в российских соцсетях антиукраинские нарративы.

Таким образом, она попала в поле зрения фсб и впоследствии была завербована вражеской спецслужбой.

Сначала предательница шпионила для оккупантов в приграничном районе, где она проживала. Но после его обстрела рашистами женщину вместе с ее односельчанами эвакуировали в другой населенный пункт Сумщины.

Там она оформилась как переселенка и планировала по заданию фсб в дальнейшем собирать разведданные о Силах обороны.

Во время обыска у задержанной были изъяты мобильные телефоны, которые она использовала для общения с российским куратором.

Ей уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

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