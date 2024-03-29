Нижняя палата парламента Франции проголосовала за запрет дискриминации афрокис

На рассмотрение в Сенат Франции направили законопроект о запрете дискриминации по волосам.

Источник фото: epochtimes.com.ua

Нижняя палата парламента Франции давно говорила о своем стремлении к борьбе с любой формой дискриминации, и в этот четверг они сделали шаг в этом направлении, одобрив закон, запрещающий дискриминацию по типу прически, цвету волос или их текстуре. За этот закон проголосовали, победив оппонентов, которые считали его ненужным импортом американских идей. Об этом сообщает Reuters.

Законопроект разработал темнокожий депутат из Гваделупы Оливье Серва, который объяснил, что это решение станет помощью для тех, кто сталкивается с дискриминацией из-за волос. Он сослался на исследования, согласно которым прически темнокожих женщин в 2,5 раза чаще воспринимают как непрофессиональные.

Этот законопроект также будет полезным для защиты белокурых женщин от дискриминации, подчеркнул Серва. В США более двадцати штатов уже имеют законы, которые защищают людей от дискриминации по типу волос на рабочем месте и в образовательных учреждениях.

Однако не все поддерживают этот закон во Франции. Некоторые депутаты выступили против него, считая, что это лишняя мера и попытка импортировать американское законодательство. Филипп Шрек из ультраправого Национального объединения считает, что парламент должен сосредоточиться на более важных вопросах, таких как экономика и финансы, а не на дискриминации по типу волос.

Этот законопроект теперь направят на рассмотрение во французский Сенат.

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