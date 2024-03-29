Нижня палата парламенту Франції проголосувала за заборону дискримінації афрокіс

На розгляд до Сенату Франції направили законопроект про заборону дискримінації за волоссям.

Джерело фото: epochtimes.com.ua

Нижня палата парламенту Франції віддавна говорила про своє прагнення до боротьби з будь-якою формою дискримінації, і цього четверга вони зробили крок у цьому напрямку, схваливши закон, який забороняє дискримінацію за типом зачіски, колір волосся або його текстурою. За цей закон проголосували, перемігши опонентів, які вважали його непотрібним імпортом американських ідей. Про це повідомляє Reuters.

Законопроєкт розробив темношкірий депутат з Гваделупи Олів’є Серва, який пояснив, що це рішення стане допомогою для тих, хто стикається з дискримінацією через волосся. Він посилався на дослідження, згідно з якими зачіски темношкірих жінок у 2,5 раза частіше сприймають як непрофесійні.

Цей законопроєкт також буде корисним для захисту білявих жінок від дискримінації, наголосив Серва. У США більше двадцяти штатів уже мають закони, які захищають людей від дискримінації за типом волосся на робочому місці та в освітніх закладах.

Проте не всі підтримують цей закон у Франції. Деякі депутати виступили проти його, вважаючи, що це зайва міра та спроба імпортувати американське законодавство. Філіп Шрек з ультраправого Національного об’єднання вважає, що парламент має зосередитися на більш важливих питаннях, таких як економіка та фінанси, а не на дискримінації за типом волосся.

Цей законопроєкт тепер направлять на розгляд у французький Сенат.

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