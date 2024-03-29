Суд розглянув справу щодо занесення до Держреєстру нерухомих пам’яток об’єктів культурної спадщини Одеси

Колегія суддів 5ААС розглянула апеляційну скаргу Департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції ОМР на рішення ООАС.

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Колегія суддів 5ААС розглянула апеляційну скаргу Департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Одеської міської ради на рішення ООАС від 5 грудня 2023 року по справі за адміністративним позовом заступника керівника Малиновської окружної прокуратури м. Одеси в інтересах держави до Департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Одеської міської ради про визнання протиправною бездіяльності та зобов`язання вчинити певні дії.

Як повідомили у П’ятому апеляційному адміністративному суді, позовні вимоги стосувались визнання протиправною бездіяльність Департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Одеської міської ради щодо не подання пропозицій органу охорони культурної спадщини вищого рівня Департаменту культури, національностей та релігій Одеської обласної державної адміністрації про занесення до Державного реєстру нерухомих пам`яток України об`єкту культурної спадщини місцевого значення.

Позивач також просив суд зобов’язати Департамент культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Одеської міської ради подати пропозиції до органу охорони культурної спадщини вищого рівня Департаменту культури, національностей та релігій Одеської обласної державної адміністрації про занесення до Державного реєстру нерухомих пам`яток України, об`єкту культурної спадщини місцевого значення.

Суд I-ої інстанції адміністративний позов задовольнив у повному обсязі.

Не погоджуючись з цим рішенням, Департамент культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Одеської міської ради звернувся з апеляційною скаргою до П’ятого апеляційного адміністративного суду.

Під час апеляційного розгляду колегія суддів зазначила, що рішенням виконавчого комітету Одеської обласної ради народних депутатів №580 від 27 грудня 1991 р. було затверджено перелік будівель та споруд, які підлягають взяттю під охорону держави, як пам`ятки архітектури місцевого значення, згідно додатку. Згідно з додатком до вказаного рішення №580 від 27 грудня 1991 р. до переліку будівель та споруд, які підлягають взяттю під охорону держави, як пам`ятки архітектури місцевого значення, віднесено вищезазначені об’єкти культурної спадщини.

Також суд наголосив, що в Державному реєстрі нерухомих пам`яток України відсутня інформація про вказані об`єкти культурної спадщини місцевого значення та міська рада не зверталася з поданням пропозицій до органу культурної спадщини вищого рівня про внесення вищевказаних об`єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам`яток України. Вважаючи протиправною бездіяльність Департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Одеської міської ради щодо не подання пропозицій Департаменту культури, національностей та релігій Одеської ОДА про занесення до Державною реєстру нерухомих пам`яток України об`єктів культурної спадщини місцевого значення, заступник керівника Малиновської окружної прокуратури м. Одеси оскаржив її бездіяльність в судовому порядку.

Таким чином, за результатами розгляду колегія суддів 5ААС у справі № 420/23218/23 постановила:

у задоволенні апеляційної скарги Департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Одеської міської ради - відмовити;

рішення Одеського окружного адміністративного суду від 5 грудня 2023 року – залишити без змін.

Постанова апеляційного суду набирає законної сили з дати її прийняття та оскарженню в касаційному порядку не підлягає, крім випадків, передбачених п. 2 ч. 5 ст. 328 КАС України.

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