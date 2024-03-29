Цілувався на роботі з колежанками: на Рівненщині спалахнув скандал із «начальником ТЦК»

ЗСУ проведуть перевірку через появу в мережі відео «з начальником ТЦК Рівненщини».

У Сухопутних військах Збройних Сил України проведуть службове розслідування щодо відео, на якому нібито керівник ТЦК в Рівненській області демонструє неналежну поведінку з жінками, яке, ймовірно, було отримано за допомогою таємного спостереження. Відповідна заява була зроблена у пресслужбі Сухопутніх військ ЗСУ.

«Надалі належна оцінка буде надана як змісту змонтованого відеоряду, часового проміжку, так і факту встановлення таємного відеоспостереження у службовому приміщенні», - йдеться у повідомленні.

Крім того, було ініційовано звернення до відповідних правоохоронних органів щодо сприяння у розслідуванні та всебічному з’ясуванні всіх обставин події.

На кадрах чоловік у військовій формі цілується із кількома жінками у різний час. Події відбуваються, ймовірно, на робочому місці військового.

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