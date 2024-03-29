Целовался на работе с коллегами: в Ровенской области разгорелся скандал с «начальником ТЦК»

ВСУ проведут проверку по появлению в сети видео «с начальником ТЦК Ровенщины»

В Сухопутных войсках Вооруженных Сил Украины проведут служебное расследование по видео, на котором якобы руководитель ТЦК в Ровенской области демонстрирует ненадлежащее поведение с женщинами, которое, вероятно, было получено с помощью тайного наблюдения. Соответствующее заявление было сделано в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ.

«В дальнейшем надлежащая оценка будет дана как содержанию смонтированного видеоряда, временному промежутку, так и факту установления тайного видеонаблюдения в служебном помещении», - говорится в сообщении.

Кроме того, было инициировано обращение в соответствующие правоохранительные органы о содействии в расследовании и всестороннем выяснении всех обстоятельств происшествия.

На кадрах мужчина в военной форме целуется с несколькими женщинами в разное время. События происходят предположительно на рабочем месте военного.

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