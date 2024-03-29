В Киеве мужчина жестоко избил знакомого битой, фото

В столице задержан мужчина, который нанес телесные повреждения своему знакомому.

В четверг, 28 марта, в столице мужчина избил знакомого битой.

Как сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева, правоохранители прибыли на место инцидента, оказали необходимую помощь пострадавшему и передали его медикам.

В дальнейшем, обследовав близлежащую территорию, патрульные обнаружили предполагаемого злоумышленника, а рядом с ним предмет, которым было совершено преступление.

Полицейские задержали нападающего и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.

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