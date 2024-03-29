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Верховный Суд высказался об исчислении сроков на обращение с заявлением о пересмотре судебного решения по исключительным обстоятельствам

09:27, 29 марта 2024
Срок обращения с заявлением о пересмотре судебного решения по исключительным обстоятельствам исчисляется с момента официального обнародования решения КСУ, а не с момента признания неконституционности и утраты определенных положений закона – КУС ВС.
Верховный Суд высказался об исчислении сроков на обращение с заявлением о пересмотре судебного решения по исключительным обстоятельствам
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Уголовный процессуальный закон четко определяет, что исчисление сроков обращения с заявлением о пересмотре судебного решения по исключительным обстоятельствам в порядке п. 1 ч. 5 ст. 461 УПК Украины происходит с момента официального обнародования текста решения Конституционного Суда Украины. Каких-либо оговорок или исключений по исчислению соответствующего срока положения настоящего Кодекса не содержат.

К такому выводу пришел Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда при рассмотрении кассационной жалобы адвоката, передает официальный сайт ВС.

Місцевий суд, рішення якого апеляційний суд залишив без змін, повернув спільну заяву адвоката та особи, яку він представляє, про перегляд за виключними обставинами ухвали місцевого суду про закриття на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінального провадження щодо особи, обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 375 КК України, у зв’язку з набранням чинності законом, яким скасовано відповідальність за вчинення обвинуваченим інкримінованих йому діянь.

У касаційній скарзі адвокат зазначав, що КСУ в резолютивній частині Рішення від 8 червня 2022 року, яке є підставою для перегляду ухвали за виключними обставинами, вказав, що п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України втрачає чинність через 3 місяці з дня ухвалення цього Рішення. Тому звернення із заявою за виключними обставинами 29 вересня 2022 року не порушує визначеного законом строку.

ККС ВС перевірив, що Рішення КСУ від 8 червня 2022 року, за яким визнано неконституційним положення п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України, було офіційно оприлюднене 5 липня 2022 року. Отже, з урахуванням приписів частин 3, 5 ст. 115 КПК України 4 серпня 2022 року є останнім днем строку на звернення із заявою за виключними обставинами.

Водночас слід розмежовувати правову природу безпосереднього настання наслідків за рішенням КСУ та офіційного оприлюднення його тексту, оскільки у справі, яка є предметом розгляду, законодавець пов’язує початок обчислення строків саме з офіційним оприлюдненням тексту рішення КСУ.

Тож аргументи адвоката щодо обрахування строку на звернення із заявою про перегляд ухвали місцевого суду за виключними обставинами з моменту визнання неконституційності й втрати чинності п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України, а не з моменту офіційного оприлюднення рішення КСУ є необґрунтованими та суперечать точному змісту цього Кодексу.

З постановою ККС ВС від 11 березня 2024 року у справі № 469/97/17 (провадження № 51-3719км23) можна ознайомитись за посиланням.

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