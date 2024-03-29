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Верховний Суд висловився щодо обчислення строків на звернення із заявою про перегляд судового рішення за виключними обставинами

09:27, 29 березня 2024
Строк на звернення із заявою про перегляд судового рішення за виключними обставинами обраховується з моменту офіційного оприлюднення рішення КСУ, а не з моменту визнання неконституційності та втрати чинності певних положень закону – ККС ВС.
Верховний Суд висловився щодо обчислення строків на звернення із заявою про перегляд судового рішення за виключними обставинами
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Кримінальний процесуальний закон чітко визначає, що обчислення строків на звернення із заявою про перегляд судового рішення за виключними обставинами в порядку п. 1 ч. 5 ст. 461 КПК України відбувається з моменту офіційного оприлюднення тексту рішення Конституційного Суду України. Будь-яких застережень або винятків щодо обрахування відповідного строку положення цього Кодексу не містять.

До такого висновку дійшов Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду під час розгляду касаційної скарги адвоката, передає офіційний сайт ВС.

Місцевий суд, рішення якого апеляційний суд залишив без змін, повернув спільну заяву адвоката та особи, яку він представляє, про перегляд за виключними обставинами ухвали місцевого суду про закриття на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінального провадження щодо особи, обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 375 КК України, у зв’язку з набранням чинності законом, яким скасовано відповідальність за вчинення обвинуваченим інкримінованих йому діянь.

У касаційній скарзі адвокат зазначав, що КСУ в резолютивній частині Рішення від 8 червня 2022 року, яке є підставою для перегляду ухвали за виключними обставинами, вказав, що п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України втрачає чинність через 3 місяці з дня ухвалення цього Рішення. Тому звернення із заявою за виключними обставинами 29 вересня 2022 року не порушує визначеного законом строку.

ККС ВС перевірив, що Рішення КСУ від 8 червня 2022 року, за яким визнано неконституційним положення п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України, було офіційно оприлюднене 5 липня 2022 року. Отже, з урахуванням приписів частин 3, 5 ст. 115 КПК України 4 серпня 2022 року є останнім днем строку на звернення із заявою за виключними обставинами.

Водночас слід розмежовувати правову природу безпосереднього настання наслідків за рішенням КСУ та офіційного оприлюднення його тексту, оскільки у справі, яка є предметом розгляду, законодавець пов’язує початок обчислення строків саме з офіційним оприлюдненням тексту рішення КСУ.

Тож аргументи адвоката щодо обрахування строку на звернення із заявою про перегляд ухвали місцевого суду за виключними обставинами з моменту визнання неконституційності й втрати чинності п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України, а не з моменту офіційного оприлюднення рішення КСУ є необґрунтованими та суперечать точному змісту цього Кодексу.

З постановою ККС ВС від 11 березня 2024 року у справі № 469/97/17 (провадження № 51-3719км23) можна ознайомитись за посиланням.

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