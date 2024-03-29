Україна підписала угоду з США про відтермінування виплат за державним боргом

Укладання угоди було передбачено Меморандумом про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за державним боргом з групою офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу.

Фото: mof.gov.ua

Міністерство фінансів України повідомило, що відбулася зустрічі голови Мінфіну Сергія Марченка та Надзвичайної і Повноважної Послині США в Україні Бріджит Брінк під час якої було підписано двосторонню угоду щодо відтермінування виплат за державним боргом. Про це інформує пресслужба Мінфіну.

За словами Сергія Марченко, підписання даної Угоди дозволить зменшити боргове навантаження на державний бюджет та спрямувати кошти, що мали бути сплачені на погашення та обслуговування боргових зобов’язань, на потреби соціальної та гуманітарної сфер.

«Вдячні партнерам за значний внесок у підтримку макрофінансової стабільності та економічного зростання України в умовах війни», – наголосив він.

Зазначається, що укладання зазначеної угоди було передбачено Меморандумом про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за державним боргом з групою офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу.

Фото: mof.gov.ua

Раніше МВФ виділив Україні 880 млн доларів і наголосив на необхідності постійного курсу на антикорупційні реформи.

Додамо, Денис Шмигаль заявив, що Україна погодилася на запропоновані Єврокомісією обмеження щодо нашого аграрного експорту.

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