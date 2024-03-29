Знищено 84 повітряні цілі: у ЗСУ відзвітували про роботу сил ППО

Сили ППО в ніч на 29 березня знищили 58 «шахедів» і 26 ракет.

Фото: podrobnosti.ua

В ніч на 29 березня ворог завдав ракетного-авіаційного удару по об’єктах паливно-енергетичного сектору України, застосувавши різні типи ракет та ударні БпЛА. Про це повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

За його словами, усього рф застосувала 99 засобів повітряного нападу:

60 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» (район пусків Приморсько-Ахтарськ, Курська область -рф.);

3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» (із трьох винищувачів МіГ-31К – Рязанська область -рф.);

2 балістичні ракети «Іскандер-М» (ТОТ Крим);

9 керованих авіаційних ракет Х-59 (із дев’яти літаків Су-34 – Бєлгородська область);

4 крилаті ракети «Іскандер-К» (Курська область -рф);

21 крилата ракета Х-101/Х-555 (із одинадцяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС – Енгельс -рф.).

В результаті протиповітряного бою ЗСУ знищили 84 повітряні цілі:

58 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»;

17 крилатих ракет Х-101/Х-555;

5 керовані авіаційні ракети Х-59;

4 крилаті ракети «Іскандер-К».

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