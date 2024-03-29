Били по енергетичних об’єктах: в «Укренерго» повідомили про наслідки нічної атаки рф

У результаті атаки ворога були пошкоджені теплові та гідроелектростанції.

У ніч на 29 березня російські окупанти завдали ударів по електростанціях у центральному та західному регіонах України. Про це повідомила пресслужба «Укренерго».

У результаті атаки були пошкоджені деякі теплові та гідроелектростанції.

«Вночі росіяни під час масованої атаки знову вдарили по енергетичних об'єктах. Були пошкоджені теплові та гідроелектростанції у центральному та західному регіонах», - йдеться у повідомленні «Укренерго».

Зазначається, що наразі у Дніпропетровській області застосовані аварійні, а у Харківській – погодинні графіки відключення.

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