Били по энергетическим объектам: в «Укрэнерго» сообщили о последствиях ночной атаки рф

В результате атаки врага были повреждены тепловые и гидроэлектростанции.

В ночь на 29 марта российские оккупанты нанесли удары по электростанциям в центральном и западном регионах Украины. Об этом сообщила пресс-служба «Укрэнерго».

В результате атаки были повреждены некоторые тепловые и гидроэлектростанции.

«Ночью россияне во время массированной атаки снова ударили по энергетическим объектам. Были повреждены тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах», - говорится в сообщении Укрэнерго.

Отмечается, что в Днепропетровской области применены аварийные, а в Харьковской - почасовые графики отключения.

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