В Киеве мужчина избил и задушил собаку бывшей подруги

Злоумышленник нанес животному многочисленные удары и задушил, после чего выбросил тело на свалку.

Источник фото: Полиция Киева

В Киеве мужчине, который избил, задушил и выбросил на помойку собаку бывшей подруги, сообщили о подозрении. Полицейские задержали его, а за его действия грозит до трех лет заключения. Об этом сообщила полиция Киева.

Происшествие произошло после того, как 25-летняя местная жительница обратилась в дежурную часть Шевченковского управления полиции с сообщением о том, что ее бывший парень избил ее собаку. Полицейские оперативно вмешались и направили на место происшествия следственно-оперативную группу.

В ходе расследования стало известно, что сожитель потерпевшей женщины нанес животному многочисленные удары и задушил его, после чего выбросил тело в мусорник. Экспертиза подтвердила, что смерть собаки наступила в результате механической асфиксии.

Правоохранители задержали 25-летнего жителя Киевщины по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он объяснил свои действия желанием отомстить. Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины - жестокое обращение с животными, за что ему грозит до трех лет лишения свободы.

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