Сколько систем Patriot сейчас нуждается в Украине, – рассказал Зеленский

Зеленский призвал США предоставить Украине системы ПВО Patriot для защиты индустриальной платформы.

Источник фото: ТСН

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для ослабления влияния российского диктатора владимира путина на Украину стране необходимо получить от Соединенных Штатов 5-7 систем ПВО Patriot. Об этом Зеленский рассказал для CBS News.

"5-7 ПВО Patriot от США защитят сегодня индустриальные платформы в Украине", - заявил президент.

По словам Зеленского, это поможет украинцам безопасно работать, обеспечит нормальное функционирование школ и позволит детям безопасно получать образование.

"Поверьте, будут шаги вперед. И это будет ослаблением для него (путина - ред.)", - добавил Зеленский.

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