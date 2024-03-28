Скільки систем Patriot наразі потребує Україна, – розповів Зеленський

Зеленський закликав США надати Україні системи ППО Patriot для захисту індустріальної платформи.

Джерело фото: ТСН

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що для послаблення впливу російського диктатора володимира путіна на Україну країні необхідно отримати від Сполучених Штатів 5-7 систем ППО Patriot. Про це Зеленський розповів для CBS News.

«5-7 ППО Patriot від США захистять сьогодні індустріальні платформи в Україні», - заявив президент.

За словами Зеленського, це допоможе українцям безпечно працювати, забезпечить нормальне функціонування шкіл та дозволить дітям безпечно отримувати освіту.

«Повірте, будуть кроки вперед. І це буде послабленням для нього (путіна - ред.)», - додав Зеленський.

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