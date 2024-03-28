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Павло Дуров повідомив про новації у Telegram для користувачів з України

21:10, 28 березня 2024
Тelegram вводить нові функції для користувачів з України.
Павло Дуров повідомив про новації у Telegram для користувачів з України
Джерело фото: pravda.com.ua
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Засновник месенджера Telegram Павло Дуров заявив, що з наступного тижня всі користувачі з росії, України та Білорусі матимуть можливість контролювати, хто може надсилати їм особисті повідомлення. Про це він повідомив у своєму каналі у Telegram.

За словами Дурова, чотири дні тому російськомовні користувачі Telegram почали скаржитися на отримання повідомлень від незнайомців із закликами до терактів.

«Протягом години після отримання подібних скарг ми застосували низку технічних заходів та організаційних заходів для того, щоб запобігати цій активності. У результаті десятки тисяч спроб надіслати такі повідомлення було припинено, а тисячі користувачів, які беруть участь у цьому флешмобі, зіткнулися з вічним блокуванням своїх Telegram-акаунтів», - написав він.

Крім того, за його словами, всі користувачі з рф, України та Білорусі зможуть обмежувати коло осіб, які можуть надсилати їм особисті повідомлення. «Ми також впроваджуємо рішення на основі штучного інтелекту для ще більш ефективної фільтрації подібного спаму», - додав він.

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