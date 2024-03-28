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Павел Дуров сообщил о новациях в Telegram для пользователей из Украины

21:10, 28 марта 2024
Тelegram вводит новые функции для пользователей из Украины.
Павел Дуров сообщил о новациях в Telegram для пользователей из Украины
Источник фото: pravda.com.ua
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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что со следующей недели все пользователи из россии, Украины и Беларуси будут иметь возможность контролировать, кто может отправлять им личные сообщения. Об этом он сообщил в своем канале в Telegram.

По словам Дурова, четыре дня назад русскоязычные пользователи Telegram начали жаловаться на получение сообщений от незнакомцев с призывами к терактам.

"В течение часа после получения подобных жалоб мы применили ряд технических мер и организационных мер для того, чтобы предотвращать эту активность. В результате десятки тысяч попыток отправить такие сообщения были прекращены, а тысячи пользователей, участвующих в этом флешмобе, столкнулись с вечной блокировкой своих Telegram-аккаунтов", - написал он.

Кроме того, по его словам, все пользователи из рф, Украины и Беларуси смогут ограничивать круг лиц, которые могут отправлять им личные сообщения. "Мы также внедряем решения на основе искусственного интеллекта для еще более эффективной фильтрации подобного спама", - добавил он.

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