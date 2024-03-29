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У Києві чоловік побив та задушив собаку колишньої подруги

09:45, 29 березня 2024
Зловмисник наніс тварині численні удари й задушив, після чого викинув тіло на смітник.
У Києві чоловік побив та задушив собаку колишньої подруги
Джерело фото: Поліція Києва
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В Києві чоловіку, який побив, задушив та викинув на смітник собаку колишньої подруги, повідомили про підозру. Поліцейські затримали його, а за його дії загрожує до трьох років ув'язнення. Про це повідомила поліція Києва.

Подія сталася після того, як 25-річна місцева мешканка звернулася до чергової частини Шевченківського управління поліції з повідомленням про те, що її колишній хлопець побив її собаку. Поліцейські оперативно втрутилися та направили на місце події слідчо-оперативну групу.

Під час розслідування стало відомо, що співмешканець потерпілої жінки наніс тварині численні удари й задушив її, після чого викинув тіло до смітника. Експертиза підтвердила, що смерть собаки настала внаслідок механічної асфіксії.

Правоохоронці затримали 25-річного мешканця Київщини за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він пояснив свої дії бажанням помститися. Фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами, за що йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

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