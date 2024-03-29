Уничтожены 84 воздушные цели: в ВСУ отчитались о работе сил ПВО

Силы ПВО в ночь на 29 марта уничтожили 58 «шахедов» и 26 ракет.

Фото: podrobnosti.ua

В ночь на 29 марта враг нанес ракетно-авиационный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины, применив различные типы ракет и ударные БПЛА. Об этом сообщил командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

По его словам, всего рф применила 99 средств воздушного нападения:

60 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131» (район пусков Приморско-Ахтарск, Курская область – рф.);

3 аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» (из трех истребителей МиГ-31К – Рязанская область – рф.);

2 баллистические ракеты «Искандер-М» (ВОТ Крым);

9 управляемых авиационных ракет Х-59 (из девяти самолетов Су-34 – Белгородская область);

4 крылатые ракеты «Искандер-К» (Курская область - рф);

21 крылатая ракета Х-101/Х-555 (из одиннадцати стратегических бомбардировщиков Ту-95МС – Энгельс-рф).

В результате противовоздушного боя ВСУ уничтожили 84 воздушных цели:

58 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131»;

17 крылатых ракет Х-101/Х-555;

5 управляемые авиационные ракеты Х-59;

4 крылатых ракеты «Искандер-К».

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