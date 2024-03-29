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Украина подписала соглашение с США об отсрочке выплат по государственному долгу

09:09, 29 марта 2024
Заключение соглашения было предусмотрено Меморандумом о взаимопонимании по приостановке выплат по государственному долгу с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба.
Украина подписала соглашение с США об отсрочке выплат по государственному долгу
Фото: mof.gov.ua
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Министерство финансов Украины сообщило, что состоялась встреча главы Минфина Сергея Марченко и Чрезвычайного и Полномочного Посла США в Украине Бриджит Бринк, в ходе которой было подписано двустороннее соглашение об отсрочке выплат по государственному долгу. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

По словам Сергея Марченко, подписание данного соглашения позволит уменьшить долговую нагрузку на государственный бюджет и направить средства, уплаченные на погашение и обслуживание долговых обязательств, на нужды социальной и гуманитарной сфер.

«Благодарны партнерам за значительный вклад в поддержку макрофинансовой стабильности и экономического роста Украины в условиях войны», – подчеркнул он.

Отмечается, что заключение указанного соглашения было предусмотрено Меморандумом о взаимопонимании по приостановке выплат по государственному долгу с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба.

Фото: mof.gov.ua

Ранее МВФ выделил Украине 880 млн долларов и отметил необходимость постоянного курса на антикоррупционные реформы.

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