У Дніпропетровській області пошкоджено будівлю судової установи

Після ракетної атаки рф пошкоджено фасад адміністративної будівлі суду

Джерело фото: court.gov.ua

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Служба судової охорони повідомляє, що 29 березня 2024 року в наслідок ракетної атаки пошкодженно фасад адміністративної будівлі судової установи Дніпропетровської області.

Співробітники Служби судової охорони та спрацівники судових установ не постраждали.

Нагадаємо, у ніч на 29 березня російські окупанти завдали ударів по електростанціях у центральному та західному регіонах України. Сили ППО знищили 58 «шахедів» і 26 ракет.

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