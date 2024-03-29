У Карпатах штормить: у високогір'я радять не виходити

Через туман та хмарність у горах знизилося видимість до мінімуму.

Джерело фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

У п’ятницю, 29 березня, у Карпатах розгулявся справжній шторм, який значно ускладнює ситуацію у горах, знижуючи видимість до мінімуму. Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Станом на 8 ранку на горі Піп Іван Чорногірський спостерігається хмарність та туман, що значно обмежує видимість. Вітер дме з південно-західного напрямку зі швидкістю 26 м/с, температура повітря становить -3°C.

У зв'язку з цим відповідні служби радять українцям утриматися від виходу у високогір'я та зберігати обережність у гірських районах.

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