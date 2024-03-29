Посол Британії через нічну атаку рф розпочав страсну п'ятницю в укритті

Мартін Гарріс розповів, що розпочав страсну п'ятницю в укритті.

Джерело фото: Martin Harris / Twitter

Посол Британії в Україні Мартін Гарріс після чергової нічної атаки росії по Україні повідомив, що розпочав свою страсну п'ятницю в укритті.

Про це він написав у соцмережі Х.

«Цього Великодня росія посилює свої підлі атаки на міста та громадян України. Моя страсна п'ятниця почалася в укритті», - йдеться в дописі.

Раніше стало відомо, що у ніч на 29 березня ворог завдав потужного ракетного-авіаційного удару, застосувавши різні типи ракет та ударні БпЛА.

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