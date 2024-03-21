Музей війни біля Батьківщини-Матері демонтує всі горельєфи і пам’ятники

Музей планує впорядкувати простір всього комплексу та змінити архітектурний ландшафт.

Фото: facebook.com/radseason

Національний музей історії України у Другій світовій війні повідомив, що збирається демонтувати монументальний горельєф «Курська битва» як «наочний символ більшовицької пропаганди» та перемістити його у фонд. Про це повідомили на Facebook-сторінці музею.

Зазначається, що наступним кроком у процесі переозначення Музею стане впорядкування простору всього комплексу. «У планах – максимальна зміна архітектурного ландшафту: демонтаж усіх пам’ятників та елементів радянської пропаганди», - пишуть у музеї.

Також там додають, що планомірно, покроково й упевнено рухається до «перевтілення в місце пам’яті, вшанування та глорифікації всіх борців за волю й незалежність українського народу та держави».

Нагадаємо, у 2023 році із монумента «Батьківщина-мати» демонтували радянський герб і замінили його на тризуб.

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