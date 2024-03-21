Музей войны возле Батькивщины-Матери демонтирует все горельефы и памятники

Музей планирует упорядочить простор всего комплекса и изменить архитектурный ландшафт.

Фото: facebook.com/radseason

Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне сообщил, что собирается демонтировать монументальный горельеф «Курская битва» как «наглядный символ большевистской пропаганды» и переместить его в фонд. Об этом сообщили на Facebook-странице музея.

Следующим шагом в процессе переопределения Музея станет упорядочение пространства всего комплекса. «В планах - максимальное изменение архитектурного ландшафта: демонтаж всех памятников и элементов советской пропаганды», - пишут в музее.

Также там добавляют, что планомерно, пошагово и уверенно движутся к «перевоплощению в место памяти, чествования и глорификации всех борцов за свободу и независимость украинского народа и государства».

Напомним, в 2023 году из монумента «Батькивщины-Матери» демонтировали советский герб и заменили его трезубцем.

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