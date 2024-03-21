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Верховная Рада внесла изменения в полномочия Счетной палаты

Парламент внес изменения в закон о Счетной палате во время принятия закона об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту.

Критерии оснований возобновления пропущенного срока обращения в админсуд разъяснил Верховный Суд

Верховный Суд высказался относительно объективной и непреодолимой силы обстоятельств, которые могут служить основанием для возобновления пропущенного срока обращения в административный суд.

Глав и членов врачебно-консультативных комиссий исключили из перечня субъектов декларирования

Верховная Рада приняла изменения в закон о предотвращении коррупции, которым исключила председателей и членов врачебно-консультативных комиссий из перечня субъектов декларирования, но есть условие.

КСУ признал неконституционным лишение права на получение пенсии без ограничения максимального размера пострадавших от Чернобыльской катастрофы

Конституционный Суд Украины принял Решение по делу Василия Атаманчука, которого лишили права на получение пенсии без ограничения ее максимального размера, что составляло вмешательство в право собственности, и повлекло за собой возникновение у субъекта права на конституционную жалобу ощущения краха правомерных надежд.

Верховная Рада приняла закон о повторном медицинском осмотре ограниченно пригодных мужчин

Также внесены изменения в закон о воинской обязанности и военной службе, которыми исключены нормы об ограниченной пригодности.

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В Шевченковском районе Киева обнаружена боевая часть ракеты возле многоэтажки, видео

08:35, 21 марта 2024
Часть ракеты изъяли работники ГСЧС.
В Шевченковском районе Киева обнаружена боевая часть ракеты возле многоэтажки, видео
Фото: КГВА
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В Киеве после утренней ракетной атаки в Шевченковском районе была обнаружена и изъята боевая часть ракеты.

Отметим, что в трех районах столицы в результате падения обломков ракет возникли повреждения домов. По меньшей мере, 10 пострадавших в результате атаки в столице, еще 79 эвакуировали. Погибших, к счастью, нет.

Видео: РБК

Ранее мы публиковали фото последствий атаки на Киев 21 марта. 

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