В Шевченковском районе Киева обнаружена боевая часть ракеты возле многоэтажки, видео

Часть ракеты изъяли работники ГСЧС.

Фото: КГВА

В Киеве после утренней ракетной атаки в Шевченковском районе была обнаружена и изъята боевая часть ракеты.

Отметим, что в трех районах столицы в результате падения обломков ракет возникли повреждения домов. По меньшей мере, 10 пострадавших в результате атаки в столице, еще 79 эвакуировали. Погибших, к счастью, нет.

Видео: РБК

Ранее мы публиковали фото последствий атаки на Киев 21 марта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.