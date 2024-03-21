У Шевченківському районі Києва виявлено бойову частину ракети біля багатоповерхівки, відео

Частину ракети вилучили працівники ДСНС.

Фото: КМВА

У Києві після ранкової ракетної атаки у Шевченківському районі виявили та вилучили бойову частину ракети.

Зазначимо, що у трьох районах столиці у результаті падіння уламків ракет є пошкодження будинків. Щонайменше 10 постраждалих внаслідок атаки у столиці, ще 79 евакуювали. Загиблих, на щастя, немає.

Відео: РБК

Раніше ми публікували фото наслідків атаки на Київ 21 березня.

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