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Росіяни атакували Київ десятками ракет: є постраждалі та пошкодження, фото

08:12, 21 березня 2024
У трьох районах столиці у результаті падіння уламків ракет є пошкодження будинків.
Росіяни атакували Київ десятками ракет: є постраждалі та пошкодження, фото
Фото: ДСНС
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У ніч на 21 березня російські окупанти атакували Київ різними типами ракет.

Київська міська військова адміністрація повідомила, що ворог здійснив ракетний удар двома балістичними/аеробалістичними ракетами «Іскандер-М» ( KN-23) /Х-47М2 «Кинджал», а також 29-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

За даними повітряних сил ЗСУ, військові знищили 31 ракету: 2 – балістичні, 29 – крилатих.

Також у КМВА повідомили про наслідки ракетного удару по столиці.

Подільський район:

- падіння уламків на територію нежитлової забудови;

- загоряння на трансформаторній підстанції, пожежу ліквідовано на площі 200 м. кв.;

- інформація щодо падіння уламків на дах житлового будинку із подальшим загорянням не підтвердилася;

- займання на даху нежитлової двоповерхової будівлі, пожежу ліквідовано.

Шевченківський район:

- пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, вибуховою хвилею вибиті вікна, зафіксовано загорянням квартири; проводиться евакуація мешканців з будинку;

- ліквідовано загоряння трьох автомобілів;

- падіння уламків на територію житлової забудови між дитячим садком та житловими будинками, без негативних наслідків;

- вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон багатоквартирного будинку;

- загоряння приватного житлового будинку.

Святошинський район:

-  інформація щодо пошкодження будівлю дошкільного навчального закладу не підтвердилася;

-  зафіксовано пошкодження багатоповерхового житлового будинку - падіння уламків на 4-й поверх 9-ти поверхового, вибуховою хвилею вибиті вікна;

-  загоряння авто ліквідовано;

Всі екстрені служби працюють на місцях пригод.

На цю хвилину достеменно відомо про 10-х постраждалих.

Інформація щодо загиблих відсутня.

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