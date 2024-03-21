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Россияне атаковали Киев десятками ракет: есть пострадавшие и повреждения, фото

08:12, 21 марта 2024
В трех районах столицы в результате падения обломков ракет возникли повреждения домов.
Россияне атаковали Киев десятками ракет: есть пострадавшие и повреждения, фото
Фото: ГСЧС
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В ночь на 21 марта российские оккупанты атаковали Киев разными типами ракет.

Киевская городская военная администрация сообщила, что враг нанес ракетный удар двумя баллистическими/аэробалистическими ракетами «Искандер-М» (KN-23) /Х-47М2 «Кинжал», а также 29 крылатыми ракетами Х-101/Х-555 из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС

По данным воздушных сил ВСУ, военные уничтожили 31 ракету: 2 – баллистические, 29 – крылатые.

Также в КГВА сообщили о последствиях ракетного удара по столице.

Подольский район:

- падение обломков на территорию нежилой застройки;

- возгорание на трансформаторной подстанции, пожар ликвидирован на площади 200 кв.

- возгорание на крыше нежилого двухэтажного здания, пожар ликвидирован.

Шевченковский район:

- поврежден многоэтажный жилой дом, взрывной волной выбиты окна, зафиксировано возгорание квартиры; производится эвакуация жильцов из дома;

- ликвидировано возгорание трех автомобилей;

- падение обломков на территорию жилой застройки между детским садом и жилыми домами без негативных последствий;

- взрывной волной повреждено остекление окон многоквартирного дома;

- возгорание частного жилого дома.

Святошинский район:

- зафиксировано повреждение многоэтажного жилого дома - падение обломков на 4-й этаж 9-ти этажного, взрывной волной выбиты окна;

- возгорание авто ликвидировано;

Все экстренные службы работают на местах происшествий.

К этой минуте точно известно о 10-х пострадавших.

Информация о погибших отсутствует.

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