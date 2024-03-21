Россияне атаковали Киев десятками ракет: есть пострадавшие и повреждения, фото

В ночь на 21 марта российские оккупанты атаковали Киев разными типами ракет.
Киевская городская военная администрация сообщила, что враг нанес ракетный удар двумя баллистическими/аэробалистическими ракетами «Искандер-М» (KN-23) /Х-47М2 «Кинжал», а также 29 крылатыми ракетами Х-101/Х-555 из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
По данным воздушных сил ВСУ, военные уничтожили 31 ракету: 2 – баллистические, 29 – крылатые.
Также в КГВА сообщили о последствиях ракетного удара по столице.
Подольский район:
- падение обломков на территорию нежилой застройки;
- возгорание на трансформаторной подстанции, пожар ликвидирован на площади 200 кв.
- возгорание на крыше нежилого двухэтажного здания, пожар ликвидирован.
Шевченковский район:
- поврежден многоэтажный жилой дом, взрывной волной выбиты окна, зафиксировано возгорание квартиры; производится эвакуация жильцов из дома;
- ликвидировано возгорание трех автомобилей;
- падение обломков на территорию жилой застройки между детским садом и жилыми домами без негативных последствий;
- взрывной волной повреждено остекление окон многоквартирного дома;
- возгорание частного жилого дома.
Святошинский район:
- зафиксировано повреждение многоэтажного жилого дома - падение обломков на 4-й этаж 9-ти этажного, взрывной волной выбиты окна;
- возгорание авто ликвидировано;
Все экстренные службы работают на местах происшествий.
К этой минуте точно известно о 10-х пострадавших.
Информация о погибших отсутствует.
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