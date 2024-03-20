НБУ обновил правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны

Теперь правоохранители смогут запросить у банков информацию о номере платежной карты.

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Национальный банк Украины сообщил, что обновил Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, учитывая изменения в Закон Украины «О банках и банковской деятельности», принятые народными депутатами в ноябре 2023 года.

В то же время в НБУ подчеркнули, что порядок раскрытия банковской тайны о счетах клиентов не претерпел изменений. Банки и дальше гарантируют тайну банковского счета, операций по счету и сведений о клиенте.

Сведения об операциях, банковских счетах или платежных картах по-прежнему могут быть предоставлены банком исключительно:

самим клиентам (их представителям);

по решению суда;

правоохранительным или государственным органам, обладающим соответствующими полномочиями, однако исключительно в случаях, в порядке и объеме, установленных Законом Украины «О банках и банковской деятельности».

В НБУ отметили, что позиция Национального банка по сохранению банковской тайны остается неизменной, ведь это важное условие для обеспечения доверия клиентов к банковскому сектору.

В соответствии с нормами предыдущей редакции Закона Украины «О банках и банковской деятельности» правоохранители могли запросить у банков номера банковских счетов, об остатках средств на них и проведенных операций. В настоящее время этот перечень дополнен возможностью получить информацию о номере платежной карты клиента банка. Соответствующая информация может предоставляться исключительно по запросу уполномоченных на это органов.

«Информация о номере платежной карты поможет правоохранителям расследовать дела о платежном мошенничестве, в частности, выманивание средств методами социальной инженерии, фишинга и т.д. Ведь платежные операции могут осуществляться фактически и без использования номера счета, только по номеру платежной карты», - пишут в НБУ.

Нормы утверждены постановлением Правления НБУ, которое вступает в силу с 20 марта 2024 года.

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