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  1. В Україні

НБУ оновив правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці

21:03, 20 березня 2024
Тепер правоохоронці зможуть запитати в банків інформацію про номер платіжної картки.
НБУ оновив правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці
Джерело фото: depositphotos.com
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Національний банк України повідомив, що оновив Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, врахувавши зміни до Закону України «Про банки і банківську діяльність», які народні депутати ухвалили у листопаді 2023 року.

Водночас у НБУ наголосили, що порядок розкриття банківської таємниці про рахунки клієнтів не зазнав змін. Банки й надалі гарантують таємницю банківського рахунку, операцій за рахунком і відомостей про клієнта.

 Відомості про операції, банківські рахунки чи платіжні картки, як і раніше, можуть бути надані банком виключно:

  • самим клієнтам (їхнім представникам);
  • за рішенням суду;
  • правоохоронним чи державним органам, які мають відповідні повноваження, проте виключно у випадках, у порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність».

У НБУ зазначили, що позиція Національного банку щодо збереження банківської таємниці залишається незмінною, адже це важлива умова для забезпечення довіри клієнтів до банківського сектору.

Відповідно до норм попередньої редакції Закону України «Про банки і банківську діяльність» правоохоронці могли запитати в банків номери банківських рахунків, про залишки коштів на них і проведених операцій. Наразі цей перелік доповнено можливістю отримати інформацію про номер платіжної картки клієнта банку. Відповідна інформація може надаватися виключно на запит уповноважених на це органів.

«Інформація про номер платіжної картки допоможе правоохоронцям розслідувати справи про платіжне шахрайство, зокрема виманювання коштів методами соціальної інженерії, фішингу тощо. Адже платіжні операції можуть здійснюватися фактично і без використання номера рахунку, лише за номером платіжної картки», - пишуть у НБУ.

Норми затверджені постановою Правління НБУ, що набирає чинності з 20 березня 2024 року.

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