Верховний Суд пояснив, які судові експерти можуть залучатися до проведення судових експертиз

За яких умов до судових експертиз, крім тих, що проводяться виключно державними спеціалізованими установами, можуть залучатися також судові експерти, які не є працівниками цих установ – позиція Верховного Суду.

Джерело фото: соцмережі

До проведення судових експертиз, крім тих, що проводяться виключно державними спеціалізованими установами, можуть залучатися також судові експерти, які не є працівниками цих установ, за умови, що вони мають відповідну освіту та освітньо-кваліфікаційний рівень, пройшли відповідну підготовку в державних спеціалізованих установах МЮУ, атестовані й отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності в порядку, передбаченому Законом України «Про судову експертизу». Відповідну позицію висловила колегія суддів Касаційного кримінального суду Верховного Суду у постанові від 1 лютого 2024 року по справі №287/105/18.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Місцевий суд визнав невинуватою та виправдав особу за ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК у зв’язку з недоведеністю в її діяннях складу кримінальних правопорушень. Апеляційний суд залишив без зміни цей вирок.

Позиція ККС ВС

Касаційний кримінальний суд скасував ухвалу суду апеляційної інстанції і призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

В обґрунтування позиції ККС вказав, що заслуговують на увагу доводи прокурора про безпідставне визнання висновку експертів за результатами проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи недопустимим доказом. Суд попередньої інстанції вказав на те що, як зазначено у вироку, експертизу проведено неуповноваженою особою, оскільки проведення експертизи доручено експертам КНДІСЕ, проте експерт, який її провів, не є експертом цієї експертної установи, а працює в ній за трудовою угодою.

В той же час, як зазначив ККС, відповідно до положень статей 7, 10 Закону «Про судову експертизу» від 25.02.1994 № 4038-XII судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, їх територіальні філії, експертні установи комунальної форми власності, а також судові експерти, які не є працівниками зазначених установ, та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань у порядку та на умовах, визначених цим Законом.

Виключно державними спеціалізованими установами здійснюється судово-експертна діяльність, пов’язана з проведенням криміналістичних, судово-медичних та судово-психіатричних експертиз.

До проведення судових експертиз (обстежень і досліджень), крім тих, що проводяться виключно державними спеціалізованими установами, можуть залучатися також судові експерти, які не є працівниками цих установ, за умови, що вони мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку в державних спеціалізованих установах МЮУ, атестовані та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності у порядку, передбаченому цим Законом. Зазначений експерт зареєстрований в Державному реєстрі атестованих судових експертів МЮУ.

Проте апеляційний суд на такі твердження прокурора відповіді не надав.

Крім того, суд першої інстанції вказав на недопустимість висновку експертів за результатами проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи, оскільки цей висновок є похідним від первинних доказів, а саме актів обміру виконаних робіт та акта позапланової ревізії, які визнано недопустимими доказами.

Однак прокурор у скарзі стверджував, що в основу обвинувачення щодо заволодіння бюджетними коштами, які були сплачені замовником за роботи, що фактично виконані не були, покладено саме висновки експерта, який відповіді на поставлені питання зробив не на підставі актів обмірів виконаних робіт та акту ревізії, а шляхом співставлення переліку, вартості та об`єму робіт, вказаних в актах виконаних робіт, та даних, отриманих ним за результатами проведеного візуально-інструментального та натурного обстеження об`єктів дослідження, що чітко вказано ним як у самому висновку, так і під час надання показань у ході судового розгляду.

Вихідні дані для проведення експертного дослідження було отримано експертом відповідно до вимог чинного законодавства. Зазначені доводи прокурора також залишилися поза увагою суду апеляційної інстанції.

Зі змісту ухвали суду апеляційної інстанції вбачається, що в ній не наведено мотивів щодо неврахування апеляційним судом вищезазначених та інших доводів апеляційної скарги прокурора та обґрунтованих підстав, на яких скаргу залишено без задоволення.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.